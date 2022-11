Roccavignale, restyling di piazza Madonna degli Angeli: sopralluogo dell'assessore regionale Scajola

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola si è recato a Roccavignale per effettuare un sopralluogo sul cantiere in piazza Madonna degli Angeli, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’area, finanziati da Regione Liguria all’interno del Programma di Rigenerazione Urbana.

"Un intervento importante realizzato grazie al contributo di 175 mila euro. Il progetto prevede la sistemazione della pavimentazione e dei sottoservizi", spiega l'assessore Scajola.

L'impegno da parte della Regione nel Programma di Rigenerazione Urbana prosegue: in poco più di un anno sono stati finanziati ben 76 progetti per un ammontare totale di finanziamenti di oltre 14 milioni di euro.

"I finanziamenti dei progetti di Rigenerazione Urbana danno grande respiro ai piccoli comuni dell’entroterra che diversamente non avrebbero possibilità di investire e rendere più attrattivi i borghi per i turisti. Un ringraziamento alla Regione Liguria per la costante vicinanza al territorio", commenta il primo cittadino di Roccavignale Amedeo Fracchia.