Processo Tirreno Power, l'azienda dopo l'udienza odierna: "Ribadita la correttezza del nostro operato"

"Gaetano Settimo, esperto di qualità dell’aria dell’Istituto superiore di sanità, ha parlato dello Sme, il sistema di misurazione delle emissioni il cui posizionamento è stato uno dei motivi per cui venne chiesto e disposto il sequestro dei gruppi a carbone - continuano da Tirreno Power - Nelle scorse udienze era già stata appurata la formale correttezza della collocazione del misuratore, autorizzata dal ministero dell’Ambiente. Oggi in aula il tecnico dell’Iss ha confermato che nella sostanza, per quanto riguarda le polveri sottili e ultrasottili, non c’è differenza nelle misurazioni delle emissioni registrate dallo Sme installato direttamente nel camino o posto sui tubi che portano al camino, come era nel caso dell’impianto di Tirreno Power".