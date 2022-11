+Cairo: "Ottanta tra interrogazioni e mozioni, chiediamo la convocazione del Consiglio comunale"

Dalla sanità al decoro urbano, passando per il sociale, il carcere, la questione Funivie e l'area di crisi complessa: circa un'ottantina tra interrogazioni e mozioni depositate al protocollo comunale dal gruppo di opposizione +Cairo.

"Nella nostra qualità di consiglieri comunali chiediamo al sindaco Paolo Lambertini la convocazione del Consiglio comunale - spiegano Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio - Il termine regolamentare previsto per la trattazione delle interrogazioni consiliari è scaduto lo scorso 20 ottobre.

L'istanza, oltre che al primo cittadino cairese, è stata inviata per conoscenza anche al Prefetto di Savona per chiedere di "attivare il proprio potere sostitutivo qualora il termine di 20 giorni previsto dalla norma non fosse rispettato", concludono dal gruppo di opposizione.