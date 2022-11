Comunali 2023, prove di matrimonio tra Savona e Imperia: vertice tra il sindaco Marco Russo ed Enrico Lauretti

Enrico Lauretti, il primo la scorsa estate a scendere in campo con l’obiettivo di sfidare Claudio Scajola alle prossime elezioni comunali, si sta muovendo ad ampio raggio in città, ma anche fuori. Dopo aver incontrato il Pd, Lauretti ha visto una delegazione dei socialisti di ‘Imperia di tutti, Imperia per tutti” ed esponenti di ‘Imperia al centro’.

Oltre i confini imperiesi ha incontrato il sindaco civico di Savona Marco Russo, con le segno di un vivace dialogo con le parti più moderate del centrosinistra. “Un incontro proficuo e piacevole- commenta Russo – sulla mia esperienza amministrativa puntato sugli aspetti più originali del mio cammino a partire dalla campagna elettorale. Direi che ho avvertito una certa sintonia”.

Parole confermate da Enrico Lauretti: “Russo mi ha delineato il suo percorso civico sfociato in quello che ha definito un ‘progetto’. Abbiamo riscontrato delle affinità importanti a partire da una visione comune della politica. Le idee devono partire dal basso, sulla base delle competenze e della capacità, impostando il discorso sulle capacità di dialogo e su un atteggiamento caratterialmente umano”.

“Russo -prosegue Lauretti – mi ha fatto dono della sua ‘Agenda per Savona’, un bella idea. Noi stiamo preparando, infatti, l’’Agenda per Imperia’. Ma quello col sindaco di Savona non è l’unico rapporto di vicinanza che sto intrattenendo con sindaci sia di centrosinistra, a cominciare da quello di Sanremo Alberto Biancheri, di Albenga Riccardo Tomatis o di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, di San Lorenzo al Mare Paolo Tornatore e di Laigueglia Roberto Sasso Dal Verme sul fronte opposto”.

Ma guarda di più al centrosinistra o al centrodestra? Il mio schema è molto chiaro, sappiamo che per vincere le elezioni bisogna fare delle alleanze. Ci poniamo al centro con un occhio alla sinistra, ma per esempio, mi aspetto molto dagli amici di Cambiamo”.

Per concludere cosa pensa di Ivan Bracco che sabato scorso ha presentato la sua associazione ‘Rinascita Sociale’? “Il rapporto con Bracco lo concepisco con il seguente schema. Io faccio il candidato sindaco e lui mi sostiene. Non per arroganza ma per una strategia politica. Io sono l’unico candidato in grado di trovare consenso al centro”, conclude.