Riapertura galleria del Garbasso a Savona, consiglieri Orsi e Giaccardi: "Gli interventi sono stati effettuati in sicurezza e in regola?"

Il comune pensa di riaprire nel periodo natalizio la storica galleria del Garbasso e i consiglieri di minoranza Fabio Orsi e Daniela Giaccardi hanno pronta un'interpellanza da presentare nel prossimo consiglio comunale.

Al centro le modalità di affidamento dell'incarico, rispetto alle normative sulla sicurezza dei lavoratori e sullo smaltimento materiali per gli interventi nella galleria che da via Paleocapa conduce a via Famagosta.

La settimana scorsa infatti erano partiti sa parte dei "Custodi del Bello" gli interventi di pulizia, sistemazione e rimozione macerie all'interno con lo scopo di avviarne un recupero.

"Dalle fotografie apparse sui mezzi social e sui giornali, nonostante l'attività fosse potenzialmente pericolosa, non sembra che siano stati messi in pratica i minimali presidi prescritti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri - dicono Orsi e Giaccardi - dalle stesse immagini si percepisce essere avvenuta la rimozione di notevole materiale di varia natura e potenziale pericolosità, attività che, come noto, prescrive particolari accortezze nella fase di raccolta e smaltimento nonché il rispetto di una disciplina molto puntuale".

I due consiglieri di minoranza rilevano inoltre che sia "imprescindibile il rispetto delle regole, non solo per quanto riguarda il corretto affidamento di questi interventi ma, soprattutto, della disciplina in materia ambientale e di sicurezza e tutela dei lavoratori impegnati in questo tipo di attività".

Per questo chiedono al sindaco Marco Russo e alla giunta "quali siano le forme giuridiche adottate per gli affidamenti di lavori necessari per l'esecuzione di questi interventi, e come essi vengano qualificati e retribuiti; se e come venga garantita la copertura assicurativa per tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione di questi interventi; se, come e da parte di chi avvenga il controllo sul rispetto dei presidi di sicurezza e di tutela dei lavoratori impegnati ed incaricati di svolgere queste mansioni e, in particolare, come ciò sia avvenuto nell'intervento che sta interessando la Galleria del Garbasso; se, in particolare sull'intervento in oggetto, sia stata svolta una verifica sulla natura e qualificazione delle macerie ed altri rifiuti prelevati al fine di procedere ad un corretto smaltimento degli stessi".