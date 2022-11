Transizione energetica, Arboscello (Pd): "Inaccettabile lo scaricabarile della Giunta per i mancati obiettivi raggiunti"

"Per l’assessore Benveduti la Regione Liguria, per la sua conformazione, non ha un territorio in grado di attrarre le aziende che investono in energia verde. Si tratta di una risposta inaccettabile che, insieme al mancato rinnovo del Piano energetico regionale - fermo al 2020 - dimostra che la giunta non crede nella transizione energetica della Regione".

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul Piano energetico regionale.

"Dovrebbe essere infatti la stessa Giunta la prima a credere e investire in un’economia sostenibile, facendosi promotrice della transizione ecologica della Regione e non scaricare le responsabilità su aziende e investitori. Per giustificare i mancati obiettivi assistiamo a uno scaricabarile che non è tollerabile", conclude Arboscello.