Finale, piacevole sorpresa nelle lettere della Tari: tariffe giù rispetto all'anno scorso

Aprire la busta contenente una bolletta di questi tempi è sempre un momento in cui dover sviluppare un certo senso di autocontrollo per non lasciarsi andare allo sconforto.

Per i cittadini di Finale almeno una tassa va in controtendenza. Parliamo della Tari per i residenti, che in questi giorni stanno cominciando a ricevere gli avvisi di pagamento per la tassa che quest'anno vedrà un taglio del 60% relativo alla parte variabile.

La decisione è stata presa lo scorso luglio dall'Amministrazione comunale mettendo a disposizione 320mila euro di risorse provenienti dal "fondone Covid", in particolare per agevolare le famiglie.

"Nelle annualità 2020 e 2021 abbiamo applicato 'sconti' nella tariffazione alle attività commerciali, quest'anno abbiamo scelto di favorire le utenze abbassando del 60% la parte variabile che si riferisce al nucleo familiare per un risparmio a partire da circa 32 euro per quelli composti da una persona che aumenta più è numeroso il nucleo", spiega l'assessore al Bilancio, Franco De Sciora.

Anche nella scelta delle tempistiche poi le decisioni dell'Amministrazione hanno cercato di andare incontro ai cittadini: "Il pagamento delle prima tranche è da effettuarsi nel mese di dicembre per obblighi di legge - prosegue - le altre due invece sono state differite ai mesi di aprile e maggio. Questo per favorire le categorie economiche che speriamo possano così sfruttare qualche buon weekend di primavera".