Partenariato pubblico-privato all’ospedale di Albenga, il sindaco Tomatis: “Mancanza di rispetto saperlo dai giornali”

“ Toti continua a venderci come prodotto buono l’ospedale di comunità, che è solo una bella espressione, ma nella realtà sanitaria, per Albenga è meno di nulla - è la reazione a caldo di Gino Rapa - . Declassare un ospedale vero e nuovo per trasformarlo in ospedale di comunità è assurdo. Vedere la parte restante della struttura trasformata in clinica privata è irriguardoso nei confronti dei nostri antenati albenganesi, alassini e cisanesi che con i loro lasciti hanno permesso la costruzione dell’ospedale ”.

“In regione probabilmente giocano a rimpiattino uno con l’altro. Ieri (15 novembre, ndr) è uscito il consigliere regionale Stefano Mai che ha dichiarato di aver chiesto a Gratarola di ‘inserire nel nuovo Piano sociosanitario della Regione Liguria anche il Punto di Primo Intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga’, iniziativa che lascia il tempo che trova, forse avrebbe dovuto fare un’interpellanza in Regione. Subito dopo è arrivata questa comunicazione dal presidente Toti. Stanno rasentando il ridicolo, anche se non c’è nulla da ridere, perché lo fanno sulla pelle dei cittadini del comprensorio albenganese, dei più deboli, dei più fragili e dei più poveri”.

“Ci hanno nascosto la verità fino all’ultimo ed è la dimostrazione della mancanza di considerazione che a Genova hanno del nostro territorio - chiosano Angelo Pallaro e Giacomo Massone del gruppo dei Cittadini stanchi -. Per noi è il fallimento della politica. Per tutta l’estate abbiamo rischiato che succedesse qualcosa di grave, con attese lunghissime ed estenuanti al Pronto Soccorso di Pietra saturo all’inverosimile. È per questo che non ci fermeremo, andremo avanti, non ci diamo ancora per vinti”.