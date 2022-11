Incontri con l’autore alla Ubik di Savona: dal 21 al 27 novembre

Pronto il calendario di incontri della prossima settimana, dal 21 al 27 novembre, alla Libreria Ubik, che vede la presenza Marco Buticchi, il grande maestro di romanzi d'avventura, e di Antonio Manzini, uno degli scrittori di gialli più amati in Italia e autore del personaggio di Rocco Schiavone.

Inizia Marco Buticchi, martedì 22 novembre alle 18, incontro durante il quale verrà presentato il romanzo "Il serpente e il faraone" (Longanesi). Introduce lo scrittore Andrea Novelli.

Il libro è un fiume tumultuoso che corre senza sosta dai fasti dei faraoni (dalle sabbie dell’Egitto del faraone eretico Akhenaton) sino agli eventi del Novecento (la scoperta del sepolcro di Tutankhamon, figlio di Akhenaton, dei favolosi tesori che contiene, ma anche dei papiri perduti che “sarebbero stati in grado di stravolgere i fondamenti delle religioni”).

Marco Buticchi è considerato il maestro italiano dell’avventura, uno dei più noti in tutto il mondo. È tradotto in 12 lingue, e ha venduto più di un milione e mezzo di copie.

Giovedì 24 novembre alle 18, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, prosegue lo scrittore Antonio Manzini, che incontrerà il pubblico per presentare il suo romanzo "La mala erba" (Sellerio). Introduce Renata Barberis.

Samantha, a soli 17 anni, ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: vite a perdere, individui che trascinano le loro esistenze in solitudine totale. La penna di Manzini raffigura individui e storie di vivido e impietoso realismo in un noir senza delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo paese. Antonio Manzini è attore, regista, sceneggiatore e scrittore. È tra gli autori di libri noir più amati del nostro Paese, aventi per protagonista il vicequestore di Aosta Rocco Schiavone, soggetto poi utilizzato per serie tv su Rai Uno. È tradotto anche in vari Paesi.