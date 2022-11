Anche le scuole di Pietra e Borgio alla "We run for women" per dire no alla violenza di genere (FOTO)

È stata una presenza importante quella degli alunni e dei docenti dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure (che comprende anche le scuole di Borgio) alla "We run for women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi", la corsa (competitiva e non) andata in scena nella giornata di ieri i cui percorsi hanno attraversato la splendida cornice rivierasca di Pietra e Borgio.

L’idea di una gara è nata con l’intenzione di unire i contenuti divulgativi riguardanti il grave fenomeno della violenza di genere con i messaggi di legalità e rispetto legati allo sport, amplificando così il concetto di “rete” per coinvolgere il maggior numero di istituzioni, associazioni e singoli cittadini. Un messaggio raccolto dalle scuole locali, che con una massiccia presenza hanno partecipato alla manifestazione.

Del resto, come ribadito nel corso del convegno di sabato scorso al teatro Moretti, è proprio la cultura che aiuta a prevenire la violenza.