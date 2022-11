Arpal, arriva vento di burrasca: emesso avviso per domani (22 novembre)

Arpal ha emesso l’avviso meteo per vento di burrasca forte dai quadranti settentrionali per il centro e il ponente della Regione (zone A e B), valido per la giornata di domani, martedì 22 novembre. Ecco, il dettaglio della previsione contenuta nell'avviso meteorologico emesso questa mattina:

oggi, lunedì 21 novembre, l'arrivo di una perturbazione atlantica porta nel pomeriggio un rapido peggioramento con precipitazioni diffuse deboli o moderate in estensione da Ponente verso Levante ed in intensificazione la sera. Le piogge saranno associate a rovesci o temporali di intensità anche forte su BCE, moderata su AD. Venti da Sud 50-60 km/h rafficati su B e sui crinali di DE, in rotazione da Nord la sera.

Domani, martedì 22 novembre, piogge diffuse nella notte associate a rovesci o temporali moderati su AD, forti su BCE con quantitativi cumulati significativi su BCE. Locali deboli nevicate/spolverate nevose su DE sopra i 600-800m e nell'interno di C sopra i 1000m. Repentino ingresso di venti da Nord dalle prime ore della notte fino a 60-80km/h con rinforzi e raffiche oltre i 100km/h soprattutto sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte di AB. Attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali. Moto ondoso in aumento per onda lunga da Sud-Ovest, mareggiata su BC la sera.

Mercoledì 23 novembre mareggiata da Sud-Ovest su C con mare in scaduta nella notte.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.