L'ex colonia di Noli torna a vivere: il Comune di Torino la dà in concessione

L'ex colonia marittima Antonio Cantore di Noli torna a vivere. Il Comune di Torino, proprietario dell’immobile abbandonato collocato frontemare sulla via Aurelia, ha pubblicato nelle scorse ore un bando per la concessione del complesso al civico 43. Alla gara possono partecipare "soggetti senza fine di lucro".

La scadenza

Il canone annuale è di poco inferiore ai 30mila euro: le domande possono essere presentate entro le 12 del 6 ottobre 2026 (qui maggiori informazioni https://bandi.comune.torino.it/avviso/avviso-pubblico-22026).

La storia

Stretta tra la vita Aurelia e la spiaggia, l'ex colonia marittima Antonio Cantore si affaccia direttamente sul golfo di Noli. L’immobile è posto a circa 500 m dal centro cittadino, in uno dei borghi medievali di maggior interesse storico ed artistico della Liguria, che racconta il passato di quella che fu la Quinta Repubblica Marinara.

Il fabbricato è principalmente di proprietà del Comune di Torino ed in minor parte del Demanio. L’accesso principale e quello secondario sono di tipo pedonale, entrambi sulla via Aurelia: il primo direttamente sul fronte stradale al civico n. 43, mentre il secondo è posto lungo il marciapiede.

Come è fatto

Il fabbricato, a pianta pressoché rettangolare, si sviluppa su tre livelli: uno

seminterrato a livello dell’arenile, uno rialzato a livello della via Aurelia ed un primo piano. I tre livelli sono suddivisi in camerate, locali di servizio e bagni.

Chi può partecipare

Al bando per aggiudicarsi l'immobile possono partecipare le seguenti realtà senza scopo di lucro: associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; associazioni; fondazioni.

All'interno potranno essere svolte attività di tipo sociale, socio-assistenziale o sanitario e politiche per la riduzione delle disuguaglianze; di crescita culturale dei cittadini e tutela dei beni culturali; interventi a carattere educativo e formativo; tutela dell’ambiente e degli animali, attività ricreative e sportive.