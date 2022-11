Stop ai mezzi pesanti in uscita dal casello di Albisola tutto l'anno: la richiesta di un gruppo di albisolesi

Ordinanza di stop ai mezzi pesanti non solo nei mesi estivi ma per tutto l'anno. Questa la richiesta di un gruppo di cittadini di Albisola Superiore che a più riprese dopo la fine del blocco dell'uscita dei camion dal casello albisolese disposto dal sindaco Maurizio Garbarini, hanno contattato sia il primo cittadino che tramite richiesta inviata via Pec anche il Prefetto di Savona Enrico Gullotti, con le interlocuzioni che sarebbero avvenute con il vice Prefetto Marco Freccero.

I tre albisolesi Luana Di Paolo, Giuseppe Siri e Flavio Beltrami infatti chiedono "se sono state esaminate le criticità esposte, se sono stati consultati gli amministratori locali e se esiste la reale volontà di trovare, almeno parzialmente, una soluzione al fortissimo disagio della popolazione residente nelle due Albisole".

"Si fa gentilmente notare che il disagio creato dal caotico traffico veicolare non è in nessun modo diminuito con l'esaurirsi della stagione balneare. Questo perché, dopo alcune pause, sono ripresi intensamente i lavori di manutenzione sull'A10, lavori che provocano l'ulteriore carico veicolare sulle strade che attraversano le due Albisole" puntualizzano Di Paolo, Siri e Beltrami.

L'ordinanza, firmata dal primo cittadino Maurizio Garbarini, era scattata lo scorso venerdì 8 luglio alle 16.00 fino alle ore 22.00 della domenica fino a settembre, evitando così che il traffico venisse congestionato nelle ore clou d'arrivo dei turisti per il fine settimana.

Lo scorso anno era stata istituita dal sindaco ad agosto andando a sostituire quella emessa a luglio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'imposizione ministeriale era proseguita fino a metà agosto e per i tutti i restanti venerdì fino al 10 settembre era stato invece emesso il provvedimento del primo cittadino albisolese.

L'ordinanza era stata proclamata sia nel 2018 dal sindaco di allora Franco Orsi che nel 2019 dal sindaco attuale, non nel 2020 visti i pochi spostamenti legati all'emergenza sanitaria e la presenza dei diversi cantieri sulla rete autostradale.

Lo stop era partito quindi era partito l'8 luglio concludendosi l'11 settembre, incastrandosi con le limitazioni già presenti disposte dal Ministero per i sabati (8-16) e domenica (7-22) di luglio e agosto nel quale vengono inclusi anche alcuni venerdì (22-29/07 e 5-12/08 dalle 16 alle 22).

"Per uno stop invernale ritengo che sia la Prefettura che la Questura non penso prendano questa decisione. Ci auguriamo che vada avanti sia l'Aurelia Bis che il ribaltamento del casello, i tasselli si stanno piano piano avvicinando per arrivare a non avere più i camion. Non possiamo mettere in crisi un'economia già in difficoltà" aveva dichiarato alla nostra redazione il sindaco di Albisola Garbarini.