Un pino di Norfolk nei giardini delle scuole di via Bruneghi: anche Finale celebra la Giornata dell'albero

Sono state alcune classi delle elementari di Borgo e Marina insieme ad altre della scuola materna, a celebrare la Giornata dell'albero a Finale Ligure nei giardini dell'Istituto Comprensivo con sede in via Brunenghi, dov'è stato piantumato un esemplare di Araucaria heterophylla, comunemente nota come pino di Norfolk.

La festa dedicata agli alberi, che si svolge ogni anno il 21 novembre a partire dal 2013 quando venne istituzionalizzata con una legge nazionale dedicata allo sviluppo degli spazi verdi urbani, ha visto partecipare anche diversi membri dell'amministrazione comunale quali gli assessori al Verde Pubblico Andrea Guzzi, all'Istruzione Clara Bricchetto e allo sport Massimo Rescigno e la consigliere Laura Salpietro.

"E' un segnale non solo da parte dell'amministrazione ma anche della scuola, e quindi dell'intera comunità finalese, per celebrare questa ricorrenza e l'importanza del verde insegnandolo alle generazioni dei più piccoli, che hanno partecipato numerosi ed entusiasti alla piantumazione aiutando anche gli addetti" afferma il vicesindaco Guzzi.

Che poi puntualizza: "Ai bimbi oggi abbiamo voluto portare il messaggio che 'albero è vita', per cui servono il massimo rispetto, la massima tutela e la massima salvaguardia. Ciò vuol dire anche manutenzione per tutto il nostro patrimonio, come sta avvenendo in questi anni, che a volte porta a prendere decisioni impopolari e drastiche ma necessarie per la salvaguardia della stessa comunità, comunque sempre suffragate da competenze e analisi tecniche. E' comunque importante affidarsi ai tecnici del settore che aiutino a prendere le scelte giuste".