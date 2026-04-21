Spiagge, a Pietra Ligure aperte le buste: 55 le istanze pervenute per le 41 concessioni

Questa mattina, presso la Sala Consiliare “Augusto Rembado”, si è svolta la seduta pubblica relativa alla procedura di gara per l’assentimento delle 41 concessioni demaniali marittime presenti sul territorio comunale di Pietra Ligure.

Durante l’incontro si è proceduto all’apertura delle buste amministrative riferite alle 55 istanze pervenute, finalizzate all’affidamento di 39 stabilimenti balneari e 2 stabilimenti asserviti ad attività turistico-ricettive. L’iter ha incluso la verifica della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti e l’estrazione dell’ordine cronologico necessario per il successivo esame delle offerte tecniche.

La commissione di gara avvierà ora l’analisi approfondita dei progetti tecnici presentati. Gli esiti di questa valutazione saranno pubblicati tempestivamente sul portale istituzionale www.comune.pietraligure.it, al fine di garantire la regolare conclusione della procedura.

“Questa mattina, con la presentazione pubblica delle istanze pervenute e la valutazione della documentazione amministrativa per ciascun partecipante, si è compiuto un passaggio fondamentale di un percorso trasparente e rigoroso volto a ridefinire l’assetto del nostro demanio marittimo - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al demanio Francesco Amandola - Completata questa procedura, nei prossimi giorni inizieranno le attività di verifica ed esame delle progettazioni tecniche presentate”.

“Come stabilito dal bando, gli affidamenti delle concessioni avranno una durata dai 5 ai 20 anni, a seconda del piano economico finanziario presentato - proseguono sindaco e assessore - Si tratta di una scelta strategica precisa voluta dalla nostra amministrazione: garantire una finestra temporale di ammortamento più estesa, per consentire agli operatori di programmare investimenti strutturali di ampio respiro. L’obiettivo primario è quello di una migliore riqualificazione dei nostri arenili e l’innalzamento degli standard qualitativi dei servizi, per consolidare un’offerta turistica di assoluto pregio”.

“Un sincero ringraziamento va agli uffici comunali per l’imponente lavoro profuso e per l’impegno che continueranno a garantire nelle prossime fasi istruttorie”, concludono il De Vincenzi e Amandola.