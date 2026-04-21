Savona, si rompe un tubo sotto la palestra: chiusa la scuola Mignone di via Bove

Si rompe un tubo a causa dell'intasamento della rete fognaria e viene chiusa per precauzione la scuola primaria "Mignone" di via Bove nel quartiere di Legino, a Savona.
Questa mattina la rottura si è verificata proprio dove sotto la palestra scolastica del IV comprensivo. Da lì la decisione del dirigente di interrompere le lezioni.
Sul posto immediato l'intervento degli operai del Consorzio Depurazione delle Acque e del Comune.
"Domani mattina l'attività didattica riprenderà regolarmente. Dispiace che gli studenti abbiano perso una mattinata" ha detto l'assessore ai Lavori pubblici, Lionello Parodi.