Incendio tetto ad Urbe, bonifica terminata: nessun ferito

Notte di lavoro per i vigili del fuoco ad Urbe per un incendio che ha coinvolto il tetto di una villetta, pare di proprietà del sindaco Fabrizio Antoci. La bonifica è terminata attorno alle ore 5.

Secondo quanto riferito, la copertura dell'abitazione è andata completamente distrutta. Il rogo è divampato in via Marasca nel tardo pomeriggio di ieri.

Le cause sono ancora in via di accertamento, ma secondo quanto riferito, il fuoco sarebbe partito dalla canna fumaria. Le fiamme avrebbero inghiottito il tetto in pochi minuti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari. Per fortuna non si è registrato nessun ferito.