A Celle Ligure la 74esima Assemblea regionale per delegati dell'Agesci

Sabato 26 novembre dalle ore 9 presso la Sala Mezzalunga, nell'omonima via accanto alla stazione ferroviaria e dotata di parcheggio, avrà luogo la settantaquattresima Assemblea Regionale per Delegati dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.

L'Agesci è un'associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche e secondo i principi e il metodo dello scoutismo. In Liguria è costituita da 60 gruppi suddivisi in 6 zone, per un totale di circa 7mila soci tra ragazzi e capi.