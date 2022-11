Albenga, riaperto il ponte di Bastia

Il ponte di Bastia ha riaperto al traffico veicolare da questa mattina, 25 novembre. Avrebbe dovuto riaprire il 29 ottobre ma, esattamente un mese fa, il vicesindaco di Albenga Alberto Passino, con i consiglieri Mirco Secco e Camilla Vio, avevano annunciato che i lavori in corso al ponte di Bastia sarebbero proseguiti a causa di difficoltà emerse durante l’esecuzione dell’opera e che lo stesso sarebbe stato riaperto entro il mese di novembre.

Gli interventi per il ripristino localizzato e la messa in sicurezza delle strutture portanti del ponte Bastia lungo la strada statale 453 “di Valle Arroscia”, nel territorio comunale di Albenga, sono iniziati il 26 settembre e avrebbero dovuto terminare il 28 ottobre. Per consentire i lavori, è stata chiusa per quasi due mesi la statale tra il km 22,841 al km 22,950.

Durante il periodo di chiusura, ovvero fino al 24 novembre, il traffico veicolare è stato indirizzato verso la strada statale 717 “di Villanova di Albenga” e la strada statale 582 “del Colle San Bernardo”.