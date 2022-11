Cairo, una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne (FOTO)

Cairo Montenotte inaugura una panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. Il taglio del nastro si è tenuto nella mattinata odierna nella zona di Porta Soprana.

L'arredo urbano donato dal punto vendita Conad di Cairo Montenotte, in collaborazione con il comune e il Centro Antiviolenza Telefono Donna, rientra nell'ambito del progetto “Panchine Rosse” per sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma di violenza di genere.

Sulla panchina rossa è stata applicata anche la targa riportante il numero nazionale antiviolenza 1522 e i contatti del centro antiviolenza provinciale per emergenze, richieste di aiuto e denuncia.

"Ringrazio Conad Nord Ovest per la sensibilità nell’affrontare questo tema delicato e attuale e invito a partecipare tutti attivamente all’importante raccolta fondi, da loro organizzata, in favore delle Associazioni territoriali impegnate nella lotta alla violenza sulle donne - spiega il sindaco Paolo Lambertini - La nostra amministrazione, dall’inizio del mandato, ha sempre affrontato con priorità e sensibilità i temi sociali mettendo in campo tutte le risorse affinchè si arrivasse a progetti concreti di supporto alla persona (in ultimo “La Casa nella Valle” - centro di servizi alla famiglia di prossima apertura). Ringrazio inoltre il Centro Antiviolenza Telefono Donna per l’instancabile impegno e per farsi promotore di lodevoli iniziative su tutto il territorio della nostra valle”.

Oggi pomeriggio invece, con ritrovo dalla panchina rossa, è in programma una camminata anti-violenza in via Roma. Momento conclusivo in piazza della Vittoria con la partecipazione delle associazioni cairesi.