Carcare riceve un finanziamento ministeriale: 980 mila euro per il restyling dell'ex asilo "Mallarini"

980 mila euro: questo il finanziamento ottenuto dal comune di Carcare dal ministero dell'Istruzione, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la messa in sicurezza o realizzazione di strutture da destinare come asili nido e scuole dell'infanzia.

"Queste risorse ci consentiranno di focalizzare l'attenzione sull'ex asilo 'Mallarini' - spiega il sindaco Christian De Vecchi - Il progetto che abbiamo in cantiere prevede una ristrutturazione dell'edificio per renderlo funzionale all'inserimento del nido e della pre materna".

"Si tratta di un risultato importante perché andremo ad intervenire su una struttura che rischiava di rimanere abbandonata (il centro formazione a giugno, alla fine dell'anno accademico, si trasferirà ad Altare, ndr) e per la quale in passato erano ventilate diverse ipotesi, tra cui la vendita".

"Questo progetto ridarà alla comunità locale un edificio strategico, situato nel centro del paese, e servito dal trasporto pubblico locale", conclude De Vecchi.