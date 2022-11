Celle, nel 2023 via al rifacimento delle pavimentazioni in 7 vie comunali

La giunta di Celle Ligure ha approvato il progetto definitivo esecutivo in merito agli interventi straordinari sulle pavimentazioni di alcuni tratti della viabilità comunale.

Nel complesso si tratta di interventi che raccolgono l'attuale fabbisogno manutentivo relativo ai sedimi stradali, scaturite anche dalle valutazioni e segnalazioni effettuate dalla polizia locale.

L'importo complessivo dei lavori si attesta sui 200mila euro finanziati con fondi comunali e gli interventi saranno avviati nella primavera del 2023.

L'elenco degli interventi previsti: - Via Vittorio Veneto, per una lunghezza di circa 74 metri; Via I Maggio, per una lunghezza di circa 24 m; Via Cassisi, per una lunghezza di circa 197 m; Via Trieste, per una lunghezza di circa 48 m; Via La Spezia, per una lunghezza di circa 57 m; Via De Amicis, per una lunghezza di circa 45 m; Via Marconi, per una lunghezza di circa 103 m.