Mercato Savona, le navette Tpl Linea aperte agli abbonati

Come annunciato nella fase di presentazione del nuovo piano della mobilità urbana per lo spostamento del mercato settimanale del lunedì a Savona, Tpl Linea si appresta a varare una rimodulazione sul nuovo servizio navetta e sulla complessiva offerta del trasporto pubblico locale che è stata aggiornata su diverse linee.

La prima novità che sarà introdotta già da questo lunedì è l’apertura del servizio navetta agli abbonati di Tpl Linea, che potranno usufruire del trasporto senza il pagamento del biglietto dal costo di 1 euro (il titolo di viaggio da acquistare direttamente a bordo delle navette).

L’obiettivo è allargare la platea dei fruitori dei bus messi a disposizione dall’azienda savonese per gli spostamenti urbani nel centro cittadino dove è stato collocato il tradizionale mercato settimanale. Una modo anche per agevolare una parte dell’utenza rispetto alle necessarie modifiche a orari e percorsi dei bus elaborati proprio a seguito della nuova location dei banchi e degli ambulanti, relative alle variazioni sulla stessa viabilità.

“Come stabilito, anche in accordo con il comune di Savona, Tpl Linea ha svolto un attento monitoraggio durante il primo lunedì del nuovo mercato settimanale, valutando le criticità espresse dalla clientela e l’andamento sui flussi di utenza, tanto per le due navette quanto in relazione alla nuova programmazione stabilita sulle linee interessate” affermano la presidente di Tpl Linea Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

“Da questo lunedì abbiamo deciso che le navette Tpl Linea potranno accogliere i nostri abbonati, naturalmente a titolo gratuito, in seguito stabiliremo altri possibili cambiamenti, ricordando che l’attuale piano della mobilità urbana è ancora sperimentale, almeno fino alla fine dell’anno”.

“Rispetto alle dinamiche in atto, siamo convinti che l’attuazione di un servizio navetta dedicato e quanto indicato nella pianificazione ordinaria del trasporto pubblico locale possano col tempo dare i suoi risultati sul campo, con meno traffico cittadino e meno disagi”.

“Senz’altro è un fatto anche di abitudine… Ma resta forte l’auspicio che il pubblico e l’utenza siano incentivati nell’utilizzo del mezzo pubblico per i loro spostamenti, avendo tutte le informazioni utili sulle diverse possibilità di collegamento in ambito urbano grazie ad una offerta completa di trasporto” concludono i vertici Tpl Linea.

Le navette - una sul tratto Albisola Marina – Savona e una tra Lavagnola e Piazza del Popolo.

Servizio trasporto tratta Lavagnola – piazza del Popolo

– Percorso: piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale) – Via Luigi Corsi – Corso Ricci – Via Nazionale Piemonte – Lavagnola – Via Torino – Via Boselli (svolta in Via Sormano) – Via IV Novembre – Piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale).

– Orari corse: partenza da fermata Ponte Lavagnola ore 8.00 a seguire partenze da Piazza del Popolo (fermata TPL Via XX Settembre lato Tribunale) alle ore: 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.15 – 11.45 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00.

Servizio trasporto tratta Albissola Marina – Savona

– Percorso: Albissola Marina (fermata Tpl Piazza S. Antonio direzione Savona) – S. Benedetto – Savona (Via Gramsci) – inversione rotonda Priamar – Via Gramsci – S. Benedetto – Albissola Marina.

Orari corse: partenza da Albissola Marina (fermata Tpl Piazza del Popolo direzione Savona) – alle ore: 8.00 – 8.30 – 9.00 – 9.30 – 10.15 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 13.45 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30.