Georgiano con documenti falsi arrestato dalla Polizia Stradale: era alla guida di un'auto intestata a un moldavo residente a Varazze

Gli agenti della Polizia Stradale di Imperia, nell'ambito di un normale posto di controllo, hanno arrestato un cittadino georgiano di 33 anni, senza fissa dimora per il reato di possesso di documenti falsi validi per l'espatrio.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti hanno fermato sulla A10 una berlina Mercedes con due adulti a bordo, che procedeva verso Ventimiglia. L’auto, immatricolata in Italia e intestata a un moldavo residente a Varazze, era condotta da un giovane georgiano di 22 anni.

I controlli sui documenti di circolazione del veicolo e degli occupanti hanno lasciato sin dall’inizio trasparire dubbi sulla loro autenticità. Le verifiche più approfondite hanno permesso di appurare infatti, che sia la patente che la carta d’identità fornite dal conducente presentavano elementi non conformi.

Da una verifica alle banche dati inoltre, per entrambi i soggetti sono emersi precedenti per reati contro il patrimonio, ma, mentre il conducente è stato rilasciato, nei confronti del passeggero è stata adottata la misura dell’arresto, per l’utilizzo di una carta di identità polacca, risultata rubata nel 2019.