Alassio “Sulla Strada Giusta”: chiude l'edizione dei record

"Dopo una settimana davvero intensa si torna alla "normalità" ma con la soddisfazione di aver dato vita a qualcosa di davvero unico". E' giustamente soddisfatto il Comandante della Polizia Municipale Francesco Parrella dopo aver mandato in archivio l’ottava edizione di "Sulla Strada Giusta".

"Un'edizione incredibile - prosegue dalla pagina Facebook: "Il giorno dopo la conclusione di ‘Sulla Strada Giusta’ è sempre un’altalena di emozioni. Un po’ di stanchezza, la tensione che si allenta, ma anche tanta soddisfazione e tanto orgoglio per aver dimostrato ancora una volta che voler fornire messaggi positivi e costruttivi ai nostri giovani è una cosa per cui vale la pena impegnarsi.

Duemila ragazzi in cinque giorni indimenticabili insieme al nostro Comando, all’Aeronautica Militare, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto ed ai Vigili del Fuoco".

"La Protezione Civile, con l'assessore Franca Giannotta, e il geologo Alessandro Scarpati - prosegue l'elenco dei ringraziamenti - la Croce Bianca. E poi gli ospiti: Luca Giaimi, campione del mondo juniores di ciclismo su pista; l’associazione “Insuperabili” che consente a tanti ragazzi disabili di praticare lo sport; Edoardo De Faveri, il sindaco più giovane d’Italia; Aga (associazione giovani alassini) con Giacomo Aicardi; Lucia La Paglia, modella e gastronoma; Capitan Ventosa, inviato di Striscia la Notizia; Gianluigi Sarzano, mental coach; l’ingegnere Mauro Esposito; la sezione AIA di Albenga e l’arbitro di serie A Matteo Marcenaro; Gianluca Pessotto, dirigente sportivo ed ex calciatore della Juventus e della Nazionale; i video messaggi di Alessandro Del Piero, Giorgio Chiellini, Fabio Grosso e Ciro Ferrara, indimenticati campioni del calcio".

"Grazie a Marco Dottore di Eccoci Eventi - la chiosa sui social - anima dell’evento, e a tutti i tecnici che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione, all’Amministrazione Comunale che da 8 anni ci sostiene ed alla Regione Liguria che patrocina l’evento fin dalla prima edizione. Noi continueremo così".

"Un piacere vedere il palazzetto dello sport di Alassio così animato da tanti giovani: oltre duemila per cinque giorni dal 3 ai 19 anni. Un evento davvero splendido sotto ogni profilo - commenta a nome di tutta l'Amministrazione il sindaco di Alassio Marco Melgrati, che non ha mancato di sottolineare una netta prevalenza di giocatori bianconeri- Non so se si capisce che il Comandante Parrella è un tifoso della Juventus - scherza dalla prospettiva della fede nerazzurra- ma non posso non ringraziarlo per l'impegno e la passione con cui ogni anno compone, insieme a tutto il Comando, un evento articolato, denso di appuntamenti, personaggi, esempi di successo ma anche di impegno e comportamento. Un ringraziamento alla Forze dell'Ordine che contribuiscono fattivamente al riempire di contenuti questa straordinaria proposta educativa; e soprattutto alle scuole, agli studenti e alle studentesse che partecipano, ovviamente, ma in primis ai dirigenti scolastici e al corpo docente, che coinvolgono gli studenti e si adoperano perché presenzino all'evento, assumendosi ogni responsabilità".

Con il sindaco e l'assessore Giannotta, si sono alternati nelle diverse giornate anche Fabio Macheda, assessore alle Politiche Scolastiche e Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al Turismo, a riprova del fatto che l'evento è espressione dell'intera amministrazione Melgrati Ter.

"Quest'anno - aggiunge Parrella - abbiamo anche consegnato delle schede, poche semplici domande per avere un feedback dell'evento, comprenderne il gradimento e magari trarre spunti per migliorare ancora dalla diretta voce dei protagonisti, di coloro per cui l'evento è studiato. Le prime stanno già rientrando compilate e devo dire che i risultati sono più che confortanti: la formula piace e molto e i primi commenti ci stanno invitando a proseguire... sulla Strada Giusta", conclude.