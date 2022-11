Concorso internazionale "Un poster per la Pace": scelti i dieci vincitori dal Lions Club del Golfo dell'Isola

Si è svolto nei giorni scorsi nelle scuole di pertinenza del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio il concorso di disegno indetto a livello mondiale dal Lions International "Un Poster per la Pace" che ha visto la partecipazione attenta e interessata di numerosi giovani studenti e studentesse dei comuni del distretto frequentanti le classi 2°A, 2°B e 2° C dell’Istituto Comprensivo spotornese.

E’ stato difficile per il presidente del sodalizio, il dottor Enrico Tassinari, e lo storico referente del concorso, già dirigente per molti anni dell’Istituto, il professor Antonio Rovere, coadiuvati dalla professoressa Elena Baldelli, scegliere i 10 disegni migliori da inviare alla successiva fase del concorso.

Questo prevede infatti diverse fasi: dopo l'iniziale partecipazione delle scuole appartenenti al territorio di competenza di ogni Lions Club, si svolge una fase distrettuale (nel nostro caso il Distretto 108ia3 che fa riferimento grosso modo alle province di Savona, Imperia, Cuneo, Asti e parte delle province di Alessandria e Torino), dopodiché una fase nazionale e quelle successive fino ad arrivare al vincitore assoluto a livello mondiale con premiazione niente meno che nella sede delle Nazioni Unite.

I 10 studenti ammessi alle seconda fase del concorso il cui tema era “Guidare con passione” sono risultati, in stretto ordine alfabetico: Bianca Buccolero Pendola, Andrea Canepa, Lorena Cimpeanu, Arianna Cioè, Davide Dagnino, Chiara Frexia, Igor Maina, Teresa Passalacqua, Luca Saad, Virginia Sotgia.

"Scopo dichiarato del concorso aiutare i nostri giovani a riflettere su un tema così importante e purtroppo attuale, trasferendo con tecnica libera su un foglio da disegno la loro personale visione della Pace, aggiungendo se possibile anche un loro pensiero espresso a parole - spiega dal Lion Club del Golfo dell'Isola il referente, professor Rovere - Il tema è stato dibattuto in tutte le classi seconde con ottimi risultati che hanno risposto ottimamente ai criteri cui si è attenuta la giuria: attinenza al tema, personale rielaborazione del tema stesso, stesura del colore e originalità del messaggio grafico".

Ecco alcune delle riflessioni espresse in parole dai ragazzi partecipanti che, ben comprendendo il significato sotteso al tema, hanno scritto: “La Pace è una cosa che dovrebbe esserci a prescindere”; “La Pace è il primo passo che gli uomini devono fare per vedere rifiorire il nostro pianeta”; “Nel rapporto tra di noi occorre sorreggerci a vicenda”.

"In attesa dell’esito concorsuale di secondo livello (già in alcune occasioni i nostri sono risultati vincitori o comunque sono stati segnalati) gli organizzatori stanno pensando a esporre in una sede adeguata anche gli altri disegni realizzati e ad una cerimonia di premiazione che consenta di valorizzare il grande lavoro svolto da ragazzi e docenti" aggiunge il professor Rovere.