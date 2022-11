Rotatoria di Zinola, i lavori dovrebbero finire entro 10 giorni. Assessore Parodi: "Stanno cercando di trovare soluzioni meno impattanti per il traffico" (FOTO)

"Cercheranno di tenere chiuso la via il meno possibile e i lavori sulla rotatoria dovrebbero finire entro una decina di giorni".



Così l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi in merito agli interventi che sarebbero iniziati oggi di modifica della rotonda di Zinola nei pressi della chiesa. Da ieri mattina inoltre è stato chiuso il traffico in via Quiliano in direzione del cimitero, è consentito invece il transito verso il quartiere savonese. Il tratto sarà chiuso indicativamente fino a questa sera alle 18.00. Tpl per l'occasione ha comunicato che la linea 9 con transito al cimitero in direzione Savona – Quiliano subirà una modifica al percorso: normale percorso fino a Zinola, fermata della chiesa sulla via Aurelia, prosecuzione fino al semaforo di Vado Ligure che incrocia via Ferraris, in seguito in direzione Valleggia transitando da via Ferraris-rotonda fronte negozio Truffelli- via Fratelli Cervi-via San Pietro-Via Torcello in direzione cimitero, inversione alla prima rotonda con fermata sotto il ponte autostradale e poi il regolare percorso in direzione Quiliano.



"La polizia locale e la ditta incaricata stanno cercando di trovare soluzioni meno impattanti possibili per il traffico" ha proseguito l'assessore savonese.



In merito alla chiusura invece di Piazzale Amburgo che era prevista già da sabato scorso i lavori sarebbero in standby.



"Forse si può evitare la chiusura, si vedrà durante la fase di verifica dei lavori ma la ditta è fiduciosa per poter tenere aperto" ha concluso Parodi.



Nel caso venga disposta la chiusura sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati delle tratte in base allo stato di avanzamento dei lavori e garantito il doppio senso di circolazione sull'asse viario di Via Nizza.



Sarà vietata la circolazione in Corso Svizzera nel tratto compreso fra Via Nizza e Piazzale Amburgo, eccetto i residenti dei civici numero 2 – 4 ed autorimesse del numero 10r con provenienza Piazzale Amburgo ed uscita nella stessa direzione ed i mezzi in servizio di soccorso.



Presente anche un cartello di direzione obbligatoria diritto in uscita dal cancello del Mercato Ittico e conferma del dare precedenza in immissione su Piazzale Amburgo e un preavviso di strada chiusa in direzione di via Nizza all'altezza di Piazzale Amburgo – lato monti in adiacenza al distributore di carburante Agip.



Sarà predisposto un transennamento in Corso Svizzera, lato a monte ed a mare del tunnel ferroviario; garantito l'accesso alle attività laterali presenti su entrambi i lati della tratta e garantita l'accessibilità in uscita ed entrata dei mezzi di soccorso dalla caserma del Comando dei Vigili del Fuoco.