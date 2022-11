Varazze, demolito il cavalcavia della Vignetta sull'A10: domani il posizionamento del ponte sostitutivo

È stato demolito nella tarda serata di ieri il cavalcavia di località Vignetta a Varazze danneggiato lo scorso venerdì da un mezzo pesante trasportato sopra di un altro, che attraversava l'A10 in direzione Genova.

Da ieri sera e fino al posizionamento del ponte Bailey sostitutivo, previsto probabilmente per la giornata di domani, sarà possibile raggiungere la zona a monte del cavalcavia solamente attraverso il percorso pedonale alternativo.

Il percorso è stato illuminato per consentire il passaggio notturno grazie all'intervento della protezione civile e si può utilizzare passando attraverso i campi.

"È stato utilizzato un nebulizzatore per limitare al massimo quella che è la produzione di polveri che potrebbero ovviamente volare nei confronti delle case e dell'abitato vicino - ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici - Speriamo che tutto proceda al meglio come da programma in modo da ricollegare il più velocemente possibile questa parte al resto della città".