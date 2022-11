Finale, "Le Persone al Centro" rinunciano alla Commissione Consiliare unica: "Non vogliamo essere partecipi di una farsa"

Non vi sarà alcun membro del gruppo "Le Persone al Centro" nella nuova Commissione Consiliare Unica varata nell'assise cittadina con un'apposita modifica al regolamento comunale dello scorso 10 novembre. Né tra i banchi, né tantomeno alla presidenza.

Il gruppo guidato dalla consigliere Camilla Fasciolo non ha infatti ritenuto di indicare un suo membro partecipante per quello che, nella nota che annuncia la decisione, viene definito l'ennesimo gesto nel solco di un "costante vilipendio di ogni principio di democrazia perpetrato nel palazzo di Via Pertica".

Un annuncio che non giunge senza dubbio inatteso, dove peraltro vengono ribaditi alcuni concetti già espressi dal consigliere Folco nella seduta in cui era stata posta in vota la modifica del regolamento comunale: "Non ricordiamo un consiglio in cui non abbiamo lamentato come i documenti siano stati messi a disposizione della minoranza pochi giorni prima della riunione consigliare. Della possibilità di avere la documentazione (e, conseguentemente, studiarla) prima delle commissioni, neanche a parlarne".