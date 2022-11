Acquisizione Fg Riciclaggi e Ferrania Ecologica di Iren. Cisl Savona: "Nell'ultimo anno sembra non abbia un vero interesse ad operare sul territorio"

Nel 2019 Iren Ambiente, società del Gruppo Iren attiva nella gestione integrata dei rifiuti, aveva acquisito il 100% del capitale sociale di Ferrania Ecologia e il ramo d’azienda di FG Riciclaggi afferente al settore rifiuti.

La Cisl di Savona però dopo tre anni esprime la sua preoccupazione sull'operazione che secondo loro non avrebbe visto crescere il territorio del savonese.

"Da subito hanno fatto investimenti sugli impianti, soprattutto su Bio-digestore e questo sta continuando anche attraverso delle nuove assunzioni, il raddoppio della capacità di carica dell'impianto attraverso un'ottima gestione da parte della responsabile dell'impianto - spiega Danilo Causa, segretario Cisl Savona - Una cosa però per noi inspiegabile è che soprattutto nell'ultimo anno sembra che Iren non abbia un vero interesse ad operare sul nostro territorio. Non sono riusciti negli ultimi due anni a trovare un loro responsabile per poter gestire tutto l'appalto provinciale, ne sono gravitati due che dopo pochi mesi si sono licenziati; continua a gestire il tutto un responsabile che praticamente opera in maniera part time, non per colpa sua, ma con l'unica motivazione che deve gestire parecchi cantieri sul territorio nazionale".

"In questo momento ai posti di comando ci sono sempre le stesse persone che gestivano l'appalto precedente, naturalmente noi non abbiamo nulla con gli attuali responsabili, che anche loro sono lavoratori, che sicuramente faranno al meglio il loro lavoro, ma opereranno sempre con il loro modus operandi attuato in FG Riciclaggi - continua Causa - Si parla da tempo da parte di IREN dell'acquisizione dell'impianto di discarica di Vado Ligure, e tutto continua ad essere gestito da green Up proprietario di maggioranza dell'impianto stesso. L'azienda ha partecipato alla gara per acquisire il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti per la città di Savona ed è arrivata terza su tre partecipanti, ha fatto ricorso contro la vincente ed ha perso, e cosa inspiegabile il giorno dell'udienza pare non fossero presenti neppure gli avvocati aziendali. Con Iren Ambiente non abbiamo grossi problemi a livello di trattative sindacali, forse unica pecca i tempi biblici per avere delle risposte, ma poi con calma si riescono a trovare soluzioni".

"Quello che maggiormente ci preoccupa è la parte gestionale e operativa che dovrebbe dare una vera impronta aziendale sul territorio, e tutto questo comincia a preoccupare i lavoratori, le organizzazioni sindacali. E la politica locale - conclude il segretario Cisl - Speriamo nel prossimo incontro calendarizzato si possa avere la possibilità di avere risposte positive per tranquillizzare i lavoratori e chi auspicava ad un vero investimento magari in collaborazione con qualche azienda del territorio per investire in progetti futuri come ad esempio termovalorizzatori, impianto di riciclo differenziata".