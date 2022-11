Albenga, una Messa per ricordare Roberto e Matteo, i piloti del Canadair deceduti sull’Etna

Una Messa per ricordare Roberto Mazzone e Matteo Pozzoli, i piloti del Canadair caduto durante lo spegnimento di un rogo in Sicilia il 28 ottobre scorso. Ad organizzarla il gruppo comunale di Protezione Civile e Antincendio boschivo di Albenga, in collaborazione con il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile della provincia di Savona.

La funzione di domenica 4 dicembre alle 18 presso la Basilica di San Michele Arcangelo ad Albenga sarà celebrata in ricordo dei due piloti precipitati sull’Etna, oltreché degli agenti delle Forze dell’Ordine, Vigili del fuoco e di tutti i volontari che hanno perso la vita durante lo svolgimento delle loro mansioni.

La morte di Matteo e Roberto ha toccato i cuori di tutti gli italiani. Molto commossi anche i cittadini del savonese, in particolare quelli del territorio ingauno, dove nel mese di agosto si è consumato uno degli incendi più gravi della storia del comprensorio e che, grazie ai Vigili del fuoco, ai piloti degli elicotteri e dei Canadair che nei diversi giorni di rogo attivo si sono dati il cambio e ai tanti volontari della Protezione Civile e delle Pubbliche Assistenze, hanno potuto vedere spegnersi le fiamme e l’immensa paura che si era innestata in tutti gli abitanti della zona.