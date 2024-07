Meteo, fine settimana di alta pressione. Inizio di agosto con una possibile nuova ondata di calore

Alta pressione sugli scudi: caldo, afa e temporali pomeridiani soprattutto a ridosso dei rilievi alpini e collinari. Questo potrebbe essere il riassunto meteorologico per il week end che sta per iniziare, con una tendenza meteorologica che parrebbe tratteggiare un inizio di agosto con una nuova possente ondata di caldo.

Al Nord Ovest avremo quindi questa situazione.

Per oggi, venerdì 26 luglio, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con nubi cumuliformi più consistenti al pomeriggio-sera sulle Alpi, dove sarà possibile qualche isolato rovescio o debole temporale. Temperature in linea con la media del periodo e venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza, con locali raffiche di vento nelle celle temporalesche

Tempo fotocopia nella giornata di sabato 27 luglio, dove avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi cumuliformi più consistenti al pomeriggio/sera sulle Alpi, dove sarà possibile qualche isolato rovescio o debole temporale. Afa che si farà sentire sia durante il giorno che di notte ma con temperature in linea con la media del periodo, con massime tra 31°C di Cuneo e i 32 °C di Savona e minime ancora da notte tropicale con valori compresi tra i 22 e i 24°C. Venti generalmente assenti o deboli variabili e a regime di brezza, con locali raffiche di vento nelle celle temporalesche

Giornata di domenica 28 luglio che partirà ancora all'insegna del bel tempo ma con un aumento delle nubi a carattere cumuliforme dal primo pomeriggio, con temporali più forti e organizzati su tutto l'arco alpino in sconfinamento alle zone del cuneese occidentale, pinerolese. Previsti 32°C di massima con minime sui 24°C.

La tendenza successiva vede l'alta pressione a scaldare ancora di più i motori ad inizio agosto, con picchi previsti fino a 36°C.

