Il cinema affare di famiglia per le sorelle Cesari, dopo Mariandrea anche Annabel fa l'attrice: ha un ruolo nel film "L'uomo sulla strada"

Il cinema. Un affare di famiglia per due sorelle di Varazze. Nella famiglia Cesari non solo la 13enne Mariandrea fa l'attrice, ma anche la sorellina Annabel si è cimentata in alcuni ruoli sia nelle pubblicità che in un film.

Ha preso infatti parte ad un film della Eagle Pictures, "L'uomo sulla strada" nel ruolo della protagonista, l'attrice Aurora Giovinazzo da piccola (che ha vinto per la sua interpretazione in "Freaks Out" il premio RB Casting come miglior attrice esordiente alla Mostra del Cinema di Venezia). Nei giorni scorsi è uscito il trailer e il 7 dicembre uscirà in tutte le sale il film.

Annabel si è cimentata inoltre in alcune pubblicità, dalla Chicco, alla Menarini, Imetec e Tenderly, passando per lo spot dei medicinali da donare con Rava con Martina Colombari. È stata anche testimonial per gli spot di Prato nevoso.

La sorella Mariandrea è anche sceneggiatrice e ha scritto il lungometraggio “Connessa”. Ha recitato inoltre nella fiction “Storia di una famiglia perbene”.