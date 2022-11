Imbrattata la sede Uil di Savona, la solidarietà di Italia Viva: "Sempre al fianco del sindacato"

"A nome di tutta la comunità di Italia Viva della Provincia di Savona esprimo solidarietà alla Uil di Savona per il violento atto vandalico ricevuto oggi", cosi commenta il coordinatore provinciale Matteo Calcagno.

"Sono RSU nel mio posto di lavoro, sono figlio di un politico e sindacalista che per anni ha speso energie, tempo e capacità per sostenere i lavoratori in varie crisi e situazioni di difficoltà. Conosco bene, perciò, l'importanza che ricopre l'impegno che il sindacato, tutto il sindacato, svolge in modo essenziale, trasversale e solidale e quanto le istituzioni e i gruppi politici democratici, devono impegnarsi a tutelarlo e preservarlo ad ogni livello".

"Italia Viva Savona sarà sempre al fianco del sindacato e di chi al suo interno si impegna seriamente per far crescere la nostra società e il bene comune", conclude Calcagno.