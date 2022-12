Maltempo, pioggia e neve in arrivo: le previsioni per i prossimi giorni

Il primo giorno dell’inverno meteorologico si caratterizza per cielo sereno lungo la costa e addensamenti nelle zone interne e per temperature, soprattutto notturne (come da tabella pubblicata nelle immagini) piuttosto basse. Il valore più basso della notte, -4.3, è stato registrato a Padivarma, nel comune di Beverino (La Spezia). Alle ore 11.00, invece, le temperature sono in ripresa con valore più elevato fin qui registrato 15.6 a Levanto San Gottardo (La Spezia).

Restano ancora moderati o localmente forti i venti settentrionali, soprattutto sui crinali (raffica massima, 79.6 km/h a Fontana Fresca, alle spalle di Sori-Genova) mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 17.7 gradi.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino di vigilanza meteorologica diramato da Arpal: oggi, giovedì 1° dicembre, venti settentrionali moderati con locali raffiche intorno ai 40-50 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli. Domani, venerdì 2 dicembre, in serata rinforzo dei venti settentrionali tra moderati e forti sulle zone AB, locali raffiche; sabato 3 dicembre, l'arrivo di una perturbazione determina precipitazioni diffuse, localmente con cumulate significative. Nelle zone interne le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso per il calo dello zero termico nella prima parte della giornata. In dettaglio: sulla zona D si attendono precipitazioni nevose deboli anche a basse quote, nell'interno di A e C la quota neve si assesta intorno a 900-1200 metri. Venti settentrionali fino a forti rafficati sulle zone AB.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.