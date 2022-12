Varazze, posato il nuovo ponte sostitutivo sopra l'A10: nella mattinata di venerdì la riapertura al traffico

È terminato intorno alla mezzanotte di oggi il varo del ponte Bailey in sostituzione del cavalcavia di località Vignetta danneggiato lo scorso venerdì da un mezzo pesante trasportato sopra di un altro, che attraversava l'A10 in direzione Genova e demolito nei giorni scorsi.

"Le squadre di Autostrade per l'Italia hanno lavorato senza sosta per accelerare al massimo le lavorazioni necessarie - ha detto il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici - Ormai manca davvero poco alla riapertura della viabilità pedonale e carrabile".

Al momento è possibile raggiungere la zona a monte del cavalcavia solamente attraverso il percorso pedonale alternativo. Il percorso è stato illuminato per consentire il passaggio notturno grazie all'intervento della protezione civile e si può utilizzare passando attraverso i campi.

"Le operazioni di varo, taratura e fissaggio, sono durate all’incirca tre ore, con l’impiego di 25 persone tra tecnici e operai e l’utilizzo di una gru da 600 tonnellate. Nel corso della giornata di oggi il ponte verrà rimesso in esercizio. La riapertura al traffico è prevista entro domani, venerdì 2 dicembre, alle ore 6", spiegano da Autostrade per l'Italia.

"Vista l’ingente portata dei danni, Aspi aveva valutato già nelle prime ore dopo l’incidente che la soluzione più breve per rimettere in esercizio la struttura fosse demolirla e sostituirla con un ponte provvisorio prefabbricato in acciaio tipo Bailey, che era stato immediatamente ordinato e che è stato montato tra la giornata del 30 e la notte tra il 30 e il primo dicembre. La demolizione era avvenuta con un giorno di anticipo, il che ha consentito di evitare l’interruzione delle utenze di luce, gas e acqua per la zona servita dal cavalcavia", conclude Autostrade per l'Italia.