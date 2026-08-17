Il mondo dell'arte savonese in lutto: è scomparso Gianni Bacino

Il mondo artistico savonese piange la scomparsa a 75 anni di Giovanni Battista Bacino.

Conosciuto da tutti come Gianni, era un noto artista di Vado Ligure, pittore e fotografo stimato e conosciuto per la sua tecnica.

Bacino, dopo un’esperienza pittorica si era dedicato alla fotografia facendo uso dei più moderni sistemi operativi con al centro delle sue opere la luce. Aveva inoltre sperimentato la ceramica, portando sull’argilla tutto il proprio repertorio.

Personalità estrosa e creativa, ha abituato a performances dove univa immagine, suono e la danza.

"È mancato un artista,un amico, un poeta della Luce ma anche umanamente ci mancherai. Siamo tristi ma certi che la tua arte e umanità ci rimarranno per sempre dentro. Ciao Gianni Bacino" il ricordo di Giacomo Lusso.

Il funerale verrà celebrato lunedì 17 alle 16.00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Vado Ligure.