Arriva il maltempo, pioggia e neve nel weekend

Correnti meridionali umide porteranno precipitazioni diffuse su tutto il Nordovest, con neve fino a bassa quota nel cuneese e accumuli ingenti dalle quote medie in su.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 2 dicembre

Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, con prime deboli precipitazioni in serata. Saranno nevose in montagna, fino ai fondovalle nel cuneese e nelle alte Langhe. Piogge in Liguria. Temperature massime tra 7 e 11 °C. Venti assenti o deboli di direzione variabile in pianura. Moderati, localmente forti settentrionali su savonese e genovese, in aumento di intensità dalla serata.

Sabato 3 e domenica 4 dicembre

Cielo molto nuvoloso o coeprto, precipitazioni diffuse in estensione nel corso della giornata da sud verso nord. Nevicate fino a bassa quota sulle Alpi marittime e alta Langa anche nei fondovalle al mattino, poi graduale rialzo della quota neve. Qualche nevicata possibile anche nelle pedemontane cuneesi e mista nel resto della pianura. Neve forte anche sulle Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta soprattutto domenica, a quote via via sempre più alte per via del rialzo termico dovuto alle correnti calde meridionali. Nelle restanti zone di pianura e Liguria piogge moderate, più abbondanti verso i settori orientali.

Temperature minime in pianura domani tra i 2 e 5 °C, in aumento domenica. Massime tra 3 e 7 °C domani, anch'esse in aumento domenica. Venti generalmente assenti o deboli settentrionali su pianure, ancora moderati o forti su savonese e genovese e in parte imperiese, in attenuazione dalla serata di domenica.

Da lunedì 5 dicembre

La situazione meteorologica a grande scala rimarrà caratterizzata dalla presenza di una estesa area depressionaria sull'Europa sudoccidentale, con correnti umide ed instabili che potranno portare ancora precipitazioni nel corso della prossima settimana, anche se con temperature più miti.

