Savona, convegno per i 50 anni del Priorato diocesano delle confraternite

L'8 aprile 1976 con decreto dell'allora vescovo monsignor Franco Sibilla si costituì il Priorato Diocesano delle Confraternite per la Diocesi di Savona-Noli, di cui ora ricorre dunque il cinquantesimo anniversario di costituzione. Per ricordare questo particolare anniversario sabato 11 aprile dalle ore 15:30 nella Sala della Sibilla della fortezza del Priamar il Priorato invita ad un convegno sul tema.

All'evento interverranno Giovanni Calisi (rappresentante della Confederazione delle Confraternite d'Italia), Andrea Gianelli (priore regionale ligure), Antonello Piccone (priore diocesano), Giovanni Mario Spano (segretario emerito), don Giuseppe Militello (delegato vescovile alle Confraternite) e don Camillo Podda (vicario generale diocesano).

La scelta del luogo per il convegno non è casuale: anticamente sul Priamar sorgevano la cattedrale e gli oratori delle città. Per la partecipazione è gradita la conferma di partecipazione scrivendo un'e-mail a prioratoconfraternitesavona@gmail.com o telefonando al segretario Andrea Firpo al numero 3358166059. Il 9 maggio si svolgerà l’annuale incontro diocesano come pellegrinaggio di ringraziamento al Santuario Nostra Signora di Misericordia, in autunno la presentazione di un libro.

La data dell'8 aprile 1976 non fu scelta a caso: lo stesso giorno nel 1536 avvenne infatti la seconda apparizione di Nostra Signora di Misericordia al confratello Antonio Botta, durante la quale la Vergine Santissima menzionò esplicitamente le confraternite: "... perché se non fossero quelle poche orazioni e buone opere che si fanno dalle confraternite e altri servi di Dio, sarebbe il mondo più tribolato che non è...".

"In tutti questi anni il Priorato Diocesano è stato e continua ad essere a servizio della Chiesa diocesana coordinando le confraternite presenti sul territorio - affermano don Militello, Piccone e il segretario Andrea Firpo - Molti sono i confratelli e le consorelle che si sono avvicendati in questo servizio: a tutti e tutte va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e il ricordo nella preghiera a quanti hanno raggiunto la 'Casa del Padre'."