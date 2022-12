Terza età sempre attiva ad Andora: successo per il corso di ginnastica organizzato dall'Assessorato alle Politiche Sociali

Terza età attiva ad Andora dove l'Assessorato alle Politiche Sociali, ha organizzato un nuovo corso di Ginnastica dolce che hanno preso nel Palazzetto dello Sport di Via Piana del Merula.

Le lezioni si tengono ogni martedì e venerdì, dalle ore 9:15 alle ore 11:15. Il corso proseguirà fino ai primi di giugno.

Ben ottanta gli iscritti a conferma della vitalità degli anziani andoresi che tornano a ritrovarsi dopo la pandemia grazie ad una serie di iniziative promosse dall’Assessore Monica Risso.

“Si tratta di corsi di Ginnastica posturale riservati in via prioritaria agli ultra 65enni residenti nel Comune di Andora e, in presenza di posti residui, anche agli ultra 60enni – spiega Monica Risso, assessore ai Servizi Sociali del comune di Andora – L’obiettivo è dare l’opportunità di tenersi informa a chi è in età adulta effettuando una corretta attività fisica, con la assistenza di istruttori qualificati ed esperti. Da non sottovalutare anche la possibilità di socializzazione fra coetanei. Queste iniziative sono importanti poiché apportano positivi benefici sia al corpo che alla mente. Sono grata al dott. Mattia Poggio e tutto l'Ufficio delle Politiche Sociali per l’impegno profuso”.