Albenga, iniziata la festa per i 110 anni della Croce Bianca, Ardoino ai militi: “Siete impagabili nell’impegno e nella dedizione”

“110 anni: non è un traguardo, ma una tappa”. Così il presidente della Croce Bianca di Albenga dal palco del Teatro Ambra, ieri sera, 2 dicembre, prima di premiare tutti i militi della sede ingauna e di essere lui stesso premiato per i suoi 75 anni di servizio.

È iniziata ufficialmente la tre giorni di festeggiamenti per il 110° anniversario della Pubblica Assistenza Croce Bianca Albenga O.D.V., alla presenza del presidente onorario Sebastiano Gandolfo, del sindaco Riccardo Tomatis, del vicesindaco Alberto Passino e dell'assessore Marta Gaia, con una serata dedicata a chi ogni giorno e ogni notte, in qualsiasi situazione, si prodiga per soccorrere il prossimo, impegnati volontariamente a portare aiuto ai propri ammalati e ad intervenire nelle pubbliche calamità, uniti dal vincolo della solidarietà e dell’amore verso il prossimo.

“Il Presidentissimo” ha tenuto un lungo discorso, rotto più volte dalle emozioni e con un finale di lacrime commosse: “Insieme abbiamo percorso milioni di chilometri, soccorso migliaia di persone. Siete impagabili nell’impegno e nella dedizione. Siete il cuore della Croce Bianca. Grazie”.

Anche il sindaco della Città delle Torri Riccardo Tomatis ha voluto omaggiare i militi che si donano quotidianamente nella Pubblica Assistenza ingauna: “Il vostro impegno è lodevole: regalate il vostro tempo senza chiedere nulla in cambio. Che impatto da quassù: vedo una platea arancione, siete bellissimi dentro e fuori”. E poi un pensiero per Matteo Grollero, il medico del 118 che ha salvato tante vite, scomparso tragicamente a ottobre dello scorso anno: “Per me era un fratello minore, un grande amico. Abbiamo pedalato insieme parlando del nostro lavoro e dei nostri progetti, tante volte ci siamo trovati insieme nelle emergenze. Abbiamo condiviso la fatica, che ha cementato la nostra amicizia, e tante scelte. Una persona straordinaria di cui dobbiamo mantenere vivo il ricordo”.

I festeggiamenti continuano oggi, sabato 3 dicembre, e domenica 4 dicembre (QUI il programma completo), che vedranno anche l’inaugurazione di una nuova ambulanza Man TGE in ricordo dei coniugi Bianca Menchetti e Antonio Porello, di apparecchio defibrillatore semiautomatico, donato dal Lions Club Albenga Host, di una sedia portantina motorizzata, acquistata con il contributo della Signora Maggiorina Pellegrini, di un monitor multiparametrico, acquistato con i proventi della Cena in Bianco, organizzata dalla Vecchia Albenga. Infine, la consegna della Fionda di Legno alla Croce Bianca da parte dei Fieui dei Caruggi.