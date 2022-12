Sbanda sulla provinciale per Castelvecchio di Rocca Barbena, auto distrutta e autista in codice rosso

È stato trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra l'autista di un'automobile che, per cause ancora non ben note, è finito con la propria vettura fuori strada ribaltandosi lungo una scarpata sulla provinciale 52 per Castelvecchio di Rocca Barbena finendo per atterrare sulla sede stradale due tornanti dopo.

L'incidente si è verificato intorno alle 21. Sul posto si sono recati i militi della Croce Bianca albenganese con il personale dell'automedica Sierra 4 che hanno stabilizzato la persona dopodiché l'hanno trasportata al nosocomio pietrese.