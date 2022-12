Selezione di un impiegato tecnico per il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., nel pieno rispetto del proprio “Regolamento Generale per il Reclutamento del Personale”, è alla ricerca di un impiegato tecnico, a tempo pieno e indeterminato, che assuma prevalentemente le funzioni di “addetto alla gestione dei contratti di appalto per le attività manutentive”.

Nell’espletamento delle sue funzioni il soggetto potrà essere chiamato a gestire, in tutto o in parte, le seguenti attività: assistenza all’ufficio del Responsabile del Procedimento; direzione lavori o assistenza alla direzione lavori (direttore operativo o ispettore di cantiere); direzione esecuzione contratto o assistenza alla direzione esecuzione; predisposizione di elaborati grafici, computi metrici estimativi, relazioni tecniche, capitolati d’appalto e altra tipologia di documentazione necessaria per l’esecuzione delle attività tecniche di Consorzio Spa; coordinamento, verifica e controllo delle progettazioni; rilievi e misurazioni in campo; redazione, gestione/implementazione archivi tecnici, cartografici – digitali – GIS opere Servizio Idrico Integrato; altre attività tecniche applicabili all’area di riferimento secondo specifiche esigenze.

I candidati dovranno tassativamente possedere i seguenti requisiti minimi essenziali: diploma di geometra (oggi diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici – “Costruzioni, ambiente e territorio”) o equipollente, di durata quinquennale, rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell'ordinamento scolastico statale;

ATTENZIONE: per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in merito. La dichiarazione di equipollenza va presentata contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso.

Abilitazione all’esercizio della professione di geometra o di ingegnere; esperienza lavorativa nella gestione degli appalti pubblici; possesso della patente di guida cat. B in corso di validità; disponibilità immediata ad assumere l’impiego, fatto salvo l’eventuale periodo di preavviso contrattuale da rendere presso il posto di lavoro.

I soggetti interessati, per poter essere ammessi alla suddetta selezione, potranno consultare il sito consortile www.depuratore.sv.it alla sezione SELEZIONE DEL PERSONALE - SELEZIONI IN CORSO.