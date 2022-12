Albisola, dormitorio prende fuoco: un ospite si lancia dalla finestra per sfuggire alle fiamme

Vigili del fuoco mobilitati questa mattina ad Albisola Superiore per un incendio divampato all'interno di un dormitorio. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 5 in via della Pace.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato anche i sanitari e le forze dell'ordine. Il locale in breve tempo è stato invaso dal fumo.

Uno degli ospiti ha cercato la fuga buttandosi dalla finestra. E' stato trasportato intubato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto riferito avrebbe fatto un volo di circa 5 metri.

Una seconda persona invece, rimasta intossicata, è stata portata sempre in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona. Le cause dell'incendio sono ancora in via di accertamento.