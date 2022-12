Roberto Tomatis “galoppa” ad Alassio e Borghetto per presentare il suo libro “Sulle sponde di Nilo”

Scorrevole, piacevole, leggero, il libro è autobiografico e narra la storia di Roberto, un uomo esuberante, amante della natura e degli animali. Dopo la breve, ma intensa, esperienza vissuta grazie all’adozione di un asino, si appassiona alla specie degli equidi. Quando gli viene regalato Nilo dell’Est, energico cavallo da corsa, campione a fine carriera, Roberto inizia un percorso introspettivo che lo guida a un cambiamento interiore molto profondo. Il temperamento “dominante” di entrambi li porta a un confronto quotidiano che in un primo tempo è improntato sulle “misure”, per conoscersi e comprendersi reciprocamente, ma che successivamente lascia la “geometria” per sfociare nella sfera dei sentimenti più autentici, nella fiducia e nell’affetto reciproco.