Dal Governo "poche risorse dedicate alla sicurezza". L'allarme lanciato dal sindacato della polizia

"Nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 ci sono poche risorse dedicate alla sicurezza e ad oggi Palazzo Chigi non ha ancora trovato il tempo per ascoltare i rappresentanti delle donne e degli uomini in divisa. Tutto ciò nonostante la sicurezza sia considerata da tutti precondizione per lo sviluppo e la tenuta sociale del Paese: ritengo che tutto questo sia paradossale".

Ad affermarlo è il segretario di Siap Roberto Traverso il quale, rifacendosi alle proposte del segretario generale nazionale Giuseppe Tiani e di quello di ANFP Enzo Letizia formulate al Presidente della Camera dei Deputati e ai componenti della Quinta Commissione Bilancio della Camera, ricorda la necessità di fornire "una risposta concreta a una categoria che malgrado le difficoltà con le quali deve convivere ogni giorno, garantisce sicurezza su tutto il territorio nazionale".