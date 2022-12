Mondiali 2022: Marocco nella storia, ai quarti di finale per la prima volta. Ad Albenga scoppia la gioia dei tifosi (FOTO e VIDEO)

Un risultato storico: battendo la Spagna ai calci di rigore, il Marocco ha centrato per la prima volta la qualificazione ai quarti di finale della coppa del mondo di calcio, attualmente in corso in Qatar.

Eroe della qualificazione il portiere Yassine Bounou con due penalty neutralizzati. La rete decisiva è stata realizzata dall'ex interista Hakimi.

Una gioia irrefrenabile che ha coinvolto anche la comunità marocchina residente ad Albenga. Caroselli in auto, bandiere e cori hanno animato le strade della città ingauna.