Sicurezza in città, firmata convenzione tra il comune di Albenga e l'associazione carabinieri

Oggi pomeriggio nel palazzo comunale di Albenga è stata firmata la convenzione tra l'amministrazione e l'associazione carabinieri della locale sezione per l'affidamento del servizio ausiliario di sorveglianza, sicurezza e ordine pubblico in occasione di eventi e manifestazioni civili, religiose, ludiche e sportive.

Al momento della firma erano presenti: per il comune la segretaria generale, dottoressa Anna Nerelli con il comandante della polizia locale Roberto Barbieri; per l'associazione carabinieri l'ispettore regionale Ercole Giampiero Fiora, il presidente della sezione di Albenga Massimo Ruffini e il rappresentante del reparto volontari di Protezione vivile dei carabinieri in pensione Nunzio Sassanelli.

Grazie al contributo aggiunto dall'associazione Arma dei carabinieri, assieme ad altri sodalizi di volontariato, il comune di Albenga vedrà aumentare la sicurezza cittadina.