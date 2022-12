Varazze, uscita Callandrone e De Felice, Varazze Domani: “La città è abbandonata a sé stessa”

"L'uscita dell'assessore Callandrone e del consigliere De Felice dalla maggioranza è stata un fulmine a ciel sereno. Mai c'erano state avvisaglie di diverse posizioni su temi importanti per la città, nessuna defezione né voto contrario lasciando noi e i cittadini stupiti. Dalle parole di Pierfederici abbiamo inteso che si è trattata di una sorta di epurazione perché i due non erano conformi a Essere Varazze. La scusa è stata quella che fossero troppo partitici (avendo fatto campagna elettorale per un partito che ha vinto le elezioni), quando lo stesso sindaco e molti esponenti della maggioranza hanno appoggiato Bozzano, anch'egli candidato in altro partito con scarsi risultati. Il governo della città è quindi al secondo posto, prima viene Essere Varazze o meglio Essere Bozzano perché alla fine ciò che conta è la carriera personale del nostro "ex" primo cittadino”. Ad affermarlo Ghigliazza, Busso, Fazio, Robello e Cerruti di Varazze Domani.

“Le molteplici necessità dei varazzini non contano e infatti la città, nonostante un racconto favolistico, è abbandonata a sé stessa e la progettualità è riservata ai soliti noti, seguendo la cultura del consenso fine a se stesso. A noi spetta il compito di rilevarlo e ai varazzini di prenderne coscienza", concludono da Varazze Domani.