Varazze, la minoranza al consigliere regionale Bozzano: "Nostri argomenti di opposizione forti e attivi"

"L'uscita di membri della maggioranza è segno della debolezza e del disagio di quest'ultima, l'opposizione già presente in Consiglio non c'entra nulla".

Risponde così il gruppo di minoranza consiliare "Varazze Domani" alla replica del consigliere regionale Bozzano, "che come al solito parla al posto del sindaco" si legge nella nota dell'opposizione, al comunicato dei giorni scorsi da parte dello stesso gruppo rappresentato dai consiglieri Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Giacomo Robello e Giannantonio Cerruti nel quale si commentavano i più recenti risvolti all'interno della Giunta Pierfederici.

"E' doveroso essere chiari" la premessa del gruppo che difende il proprio lavoro "forte e attivo su temi importanti come la sanità, in merito alla quale, il consigliere regionale non si è impegnato a sufficienza, lasciando Varazze senza un importante presidio sanitario aperto 24 ore su 24. I varazzini se ne sono accorti togliendogli consenso alle elezioni politiche" aggiungono.

"Altri temi sui quali abbiamo agito sono: l'ambiente, con grande attenzione al sito della discarica, sicurezza, viabilità e progettazione" affermano inoltre i consiglieri di minoranza.

"L'autonomia, l'indipendenza e la 'civicità' del nostro gruppo consigliare sono indiscutibili, ben distanti dalle logiche di partito della maggioranza e del nuovo gruppo di Fratelli d'Italia e lo dimostrano gli atti e i verbali di Consiglio Comunale. Che Bozzano li legga, tra una campagna elettorale e l'altra" chiosano da "Varazze Domani".